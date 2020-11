Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Innowacyjna technologia OptimalTemp gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania. Zapewnia prasowanie bez ryzyka przypalenia, a także umożliwia pozostawienie gorącego żelazka bezpośrednio na desce do prasowania — bez żadnych zniszczeń. Pozwala to zmniejszyć wysiłek nadgarstków, ponieważ nie trzeba już tak często podnosić żelazka z podstawy.