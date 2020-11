Inteligentne przypomnienie o usuwaniu kamienia za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych

Inteligentny system antywapienny to zintegrowana funkcja usuwania kamienia i czyszczenia, która chroni żelazko z generatorem pary. W celu zapewnienia optymalnej wydajności pary, wydłużenia okresu eksploatacji i uniknięcia powstania białych osadów żelazko z generatorem pary przypomina użytkownikowi o konieczności wykonania procedury usuwania kamienia. Pamiętaj, aby zawsze używać do tego sprytnego pojemnika dołączonego do urządzenia, ponieważ gwarantuje to maksymalną wygodę.