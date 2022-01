Duża moc i wygoda zapewniające szybkie rezultaty każdego dnia

Nowy Philips serii 8000 umożliwia szybkie i wygodne usuwanie zagnieceń za jednym razem na maksymalnie 5 ubraniach bez konieczności używania deski do prasowania. Można go bezpiecznie używać do wszystkich tkanin, nawet delikatnych — bez ryzyka przypalenia. Nie pozostawia błyszczących śladów. Zobacz wszystkie korzyści