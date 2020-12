Lekkie żelazko o wadze 1 kg zawsze bezpieczne dla wszystkich tkanin

Specjalna konstrukcja żelazka zmniejsza obciążenie nadgarstka, dzięki czemu prasowanie jest łatwiejsze i bardziej wygodne. Nie trzeba również ustawiać żelazka co chwilę w pozycji pionowej podczas przerw w prasowaniu — można bezpiecznie ustawić je na stopie, nie martwiąc się o uszkodzenie pokrowca deski do prasowania. Żelazko jest lekkie (1 kg), co zapewnia łatwe i wygodne prasowanie.