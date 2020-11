Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Innowacyjna technologia OptimalTemp firmy Philips to gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania. Podczas prasowania nie trzeba odstawiać żelazka na podstawę — można postawić je bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na deskę do prasowania. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych podkładek — żelazko nie zniszczy deski ani ubrań. Technologia ta ułatwia prasowanie i sprawia, że nadgarstek jest mniej obciążony.