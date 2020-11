Prosty i wydajny system usuwania kamienia

Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko i pozwala zachować optymalną wydajność pary. Precyzyjnie zaprojektowany i idealnie umiejscowiony system Easy De-Calc Plus to doskonały sposób na pozbycie się kamienia i przedłużenie okresu eksploatacji żelazka z generatorem pary. Żelazko przypomina o konieczności czyszczenia i usuwania kamienia za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Następnie gdy urządzenie ostygnie, wystarczy wyjąć pokrętło funkcji Easy De-Calc, przelać brudną wodę z kamieniem do kubka i usunąć.