Skuteczne zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone w zabezpieczenie na czas przenoszenia, które pozwala dokładnie zamocować żelazko do podstawy bez ryzyka jego ześlizgnięcia się lub dotknięcia gorącej stopy żelazka. Umożliwia to bezpieczne i łatwe przenoszenie żelazka do i z miejsca przechowywania.