Mniej wysiłku, najlepsze efekty

System prasowania parowego Wardrobe Care GC9940/05 firmy Philips umożliwia łatwe prasowanie — od montażu do przechowywania. Aktywna deska do prasowania w połączeniu z żelazkiem o dużej mocy gwarantuje uzyskanie profesjonalnych wyników we własnym domu. Zobacz wszystkie korzyści