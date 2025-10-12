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  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
  • Chrupiące, złociste tosty każdego dnia

Odnowiony fabrycznie

Daily CollectionToster

HD2581/00R1

Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
Kompaktowy toster z 8 ustawieniami, wyposażony w 2 duże regulowane otwory, które zapewniają równomierne opiekanie każdego rodzaju pieczywa. Wbudowany ruszt pozwala także łatwo podgrzewać bułki, ciastka i rogaliki.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

8 ustawień i wbudowany ruszt do podgrzewania bułek

Chrupiące, złociste tosty każdego dnia

  • 8 ustawień

  • Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek

  • Zwarta konstrukcja

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania chroni produkt przed zwarciem.

8 poziomów opiekania umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich preferencji

8 poziomów opiekania umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich preferencji

8 poziomów umożliwia opiekanie różnych rodzajów chleba bez ryzyka przypalenia. Dostosuj ustawienia opiekania do swoich preferencji i uzyskaj dokładnie takie tosty, jakie lubisz.

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia podgrzewanie ciastek i bułek

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia podgrzewanie ciastek i bułek

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia łatwe podgrzewanie ulubionych ciastek i bułek.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie