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Odnowiony fabrycznie
HD2581/00R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
8 ustawień
Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek
Zwarta konstrukcja
Funkcja automatycznego wyłączania chroni produkt przed zwarciem.
8 poziomów umożliwia opiekanie różnych rodzajów chleba bez ryzyka przypalenia. Dostosuj ustawienia opiekania do swoich preferencji i uzyskaj dokładnie takie tosty, jakie lubisz.
Wbudowany ruszt do bułek umożliwia łatwe podgrzewanie ulubionych ciastek i bułek.