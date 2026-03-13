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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips

  • PDF plik, 1 MB
  • 13 March 2026

Toster ma szerokie otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia idealne, równomiernie opieczone, złociste grzanki, niezależnie od grubości kromki. Wyposażony jest we wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i wysuwaną tackę na okruszki. Nienagrzewająca się obudowa, wysoki podnośnik pieczywa i przycisk anulowania zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.

  • PDF plik
  • 8 April 2026

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