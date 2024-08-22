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HD3007/52

Daily Collection Dzbanek

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Instrukcje oraz dokumentacja

Smaczny ryż to podstawa udanego posiłku, dlatego tak ważne jest jego właściwe przygotowanie. Urządzenie do gotowania ryżu Philips z 5-warstwową złotą wewnętrzną misą wytwarza więcej ciepła i rozprowadza je równomiernie, dzięki czemu ryż jest naprawdę pyszny

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  • 22 August 2024

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