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Smaczny ryż to podstawa udanego posiłku, dlatego tak ważne jest jego właściwe przygotowanie. Urządzenie do gotowania ryżu Philips z 5-warstwową złotą wewnętrzną misą wytwarza więcej ciepła i rozprowadza je równomiernie, dzięki czemu ryż jest naprawdę pyszny
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