Szybki i łatwy sposób na przygotowanie ulubionych potraw

Nowe urządzenie wielofunkcyjne do kuchni Philips Multicooker to produkt wyposażony w funkcję inteligentnej regulacji temperatury umożliwiającej łatwe przygotowywanie ulubionych potraw. Panel sterowania znacznie ułatwia obsługę urządzenia, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne do kuchni Philips jest niezwykle proste w użytkowaniu i wygodne. Doskonała propozycja dla wszystkich osób, które chciałyby ułatwić sobie codzienne gotowanie zup, mięsa, makaronów czy pieczenie ciast. Zobacz wszystkie korzyści