ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
  • Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność

Produkcja zakończona

Viva CollectionMinigarnek do gotowania ryżu

HD3070/50

Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność

Nieszablonowy minigarnek firmy Philips z różnymi menu ma idealny rozmiar, który pozwala stworzyć wiele zdrowych przepisów na świeże posiłki za każdym razem, gdy z niego korzystasz.

Poznaj wszystkie korzyści

Różne menu dostosowane do różnych potrzeb kulinarnych

Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność

  • 2 l

  • Cyfrowy wyświetlacz

  • Sterowanie dotykowe

  • 330 W

Szklany panel górny i ukryty interfejs użytkownika zapewniają wygodę użytkowania

Szklany panel górny z ukrytym interfejsem użytkownika zapewnia wygodę użytkowania, a menu gotowania zostają wyświetlone na panelu po włączeniu urządzenia.

Pojemność 2 l – gotowanie dla jednej osoby lub małych rodzin

Pojemność 2 l – gotowanie dla jednej osoby lub małych rodzin

Dzięki pojemności 2 l można ugotować 4 filiżanki ryżu i kleik ryżowy z 1/2 filiżanki ryżu. Odpowiedni w przypadku gotowania dla jednej osoby lub małych rodzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się o resztki

Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie