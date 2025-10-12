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Produkcja zakończona
HD3070/50
Niewielkie rozmiary, niezwykła funkcjonalność
Nieszablonowy minigarnek firmy Philips z różnymi menu ma idealny rozmiar, który pozwala stworzyć wiele zdrowych przepisów na świeże posiłki za każdym razem, gdy z niego korzystasz.
2 l
Cyfrowy wyświetlacz
Sterowanie dotykowe
330 W
Szklany panel górny z ukrytym interfejsem użytkownika zapewnia wygodę użytkowania, a menu gotowania zostają wyświetlone na panelu po włączeniu urządzenia.
Dzięki pojemności 2 l można ugotować 4 filiżanki ryżu i kleik ryżowy z 1/2 filiżanki ryżu. Odpowiedni w przypadku gotowania dla jednej osoby lub małych rodzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się o resztki
Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
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