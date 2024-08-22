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Viva Collection Minigarnek do gotowania ryżu

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Viva CollectionMinigarnek do gotowania ryżu

HD3071/21

Viva Collection Minigarnek do gotowania ryżu

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Nieszablonowy minigarnek firmy Philips z różnymi menu ma idealny rozmiar, który pozwala stworzyć wiele zdrowych przepisów na świeże posiłki za każdym razem, gdy z niego korzystasz.

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  • 22 August 2024

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