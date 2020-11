Nowoczesna powłoka ProCeramic+ jest 5 razy twardsza

Technologia ProCeramic plus: do 5 razy większa trwałość niż w przypadku tradycyjnych garnków do ryżu*. Jej bardzo odporna na zarysowania powierzchnia jest przeznaczona do dłuższego użytkowania (*wewnętrzny garnek urządzenia do gotowania ryżu firmy Philips ma 5-warstwową powłokę ProCeramic+, a tradycyjny wewnętrzny garnek urządzenia do gotowania ryżu ma powłokę zapobiegającą przywieraniu)