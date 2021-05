Wybór pozycji grillowania: grill stołowy, piec i grill kontaktowy

W elektrycznym grillu firmy Philips jedzenie można opiekać z zamkniętą pokrywą, otwartą całkowicie lub do połowy, co umożliwia przygotowanie różnych potraw. 1. Zamknięcie pokrywy pozwala zachować aromat przygotowanych dań. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku opiekania mięs, ryb, warzyw i kanapek. 2. Po otwarciu pokrywy urządzenie zamienia się w minigrill doskonały do przyrządzania potraw na przyjęcia, zabaw kulinarnych i podgrzewania jedzenia. 3. Pozycja pół-otwarta nadaje się do opiekania kanapek z serem lub warzyw, takich jak pomidory lub cukinia.