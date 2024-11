Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania

Ten ekspres automatycznie czyści obieg kawy za pomocą wody po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie kamienia wydłuża żywotność ekspresu do kawy. Urządzenie sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia poprzez wyświetlane na ekranie komunikaty informujące o tym, co i kiedy należy zrobić.