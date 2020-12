Funkcja Gentle Steam pozwala zachować delikatną teksturę ryby

Ryba to najdelikatniejszy produkt spożywczy, który można bardzo łatwo rozgotować, gotując go na parze. Już nigdy więcej! Aluminiowy parowar firmy Philips jest wyposażony w zupełnie nową funkcję Gentle Steam, która pozwala gotować na parze z zastosowaniem łagodnej temperatury 80°C, idealnej do przyrządzania delikatnej ryby. Delikatna, lecz skuteczna funkcja Gentle Steam idealnie zachowuje naturalny smak i strukturę ryby, zapewniając za każdym razem pełny aromat i wspaniały wygląd dania.