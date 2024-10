Regulacja ustawień czasu i temperatury

Wbudowany minutnik umożliwia ustawienie gotowania na czas do 60 minut. Funkcja automatycznego wyłączania informuje za pomocą sygnału dźwiękowego, że posiłek jest gotowy. Możliwość pełnego sterowania temperaturą aż do 200 stopni pozwala dostosować temperaturę idealnie do rodzaju przygotowywanego posiłku. Rozkoszuj się złocistymi frytkami, przekąskami, pysznym kurczakiem i nie tylko — dzięki przygotowywaniu w idealnej temperaturze przez odpowiednią ilość czasu.