Regulacja ustawień czasu i temperatury

Wbudowany zegar umożliwia zaprogramowanie czasu smażenia do 30 minut. Funkcja automatycznego wyłączania została wyposażona w dźwiękowy sygnał gotowości. W pełni regulowane ręczne sterowanie temperaturą pozwala zaprogramować temperaturę najbardziej odpowiednią dla danej potrawy (maks. 200 stopni). Ciesz się chrupiącymi, złocistymi frytkami, przekąskami, kurczakiem, mięsem i innymi potrawami. Wszystko to zostanie przygotowane we właściwym czasie i w odpowiedniej temperaturze, co oznacza gwarancję najlepszych rezultatów!