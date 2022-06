Urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i ekologii

Do produkcji urządzenia wykorzystano 100% bioplastik pochodzący z biologicznych i odnawialnych zasobów, np. oleju słonecznikowego. Zużyty olej, który pozostał po pieczeniu, jest zbierany i poddawany recyklingowi w ekologicznym procesie, który czyni go zdanym do kontaktu z żywnością. Czajnik został wyposażony w system bezpieczeństwa, który zapobiega jego włączeniu przy pustym zbiorniku.