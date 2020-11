Dziurkowana powierzchnia umożliwiająca idealny przepływ powietrza podczas grillowania dzięki technologii Rapid Air

Odkryj nową metodę grillowania potraw dzięki wyjątkowej powierzchni patelni grillowej do wielofunkcyjnego urządzenia Airfryer. Technologia Rapid Air umożliwia przygotowywanie jedzenia w zdrowszy sposób, ponieważ do gotowania używa się bardzo małej ilości oleju lub nie używa się go wcale. Ponadto nadmiar tłuszczu skapuje na zewnątrz dzięki dziurkowanej powierzchni.