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Produkcja zakończona

SalonDry ProSuszarka do włosów

HP4891/00

Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu

Chcesz suszyć włosy jak profesjonalni fryzjerzy? Model SalonPro o wyjątkowej mocy suszenia 2100 W to suszarka do włosów, której potrzebujesz, jeśli chcesz wyglądać jak po wyjściu z salonu.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonPro

Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu

  • 2100 W

  • IonBoost

  • Ceramiczny dyfuzor

Dziewięć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia maksymalną kontrolę

Dziewięć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia maksymalną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Dziewięć różnych ustawień zapewnia maksymalną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Profesjonalna moc 2100 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W powoduje powstanie silnego nadmuchu. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Ceramiczny dyfuzor zapewnia dodatkową ochronę i zwiększa objętość włosów

Dyfuzor suszy włosy szybko i równomiernie, ograniczając do minimum skręcanie się włosów i dodając im objętości. Dyfuzor jest pokryty wysokiej jakości materiałem ceramicznym. Pozwala to chronić włosy i dodaje im miękkości i blasku, sprawiając, że jest to idealne narzędzie do tworzenia sprężystych loków i fryzur.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie