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Produkcja zakończona
HP4891/00
Suszarka, której fryzjerzy używaliby w domu
Chcesz suszyć włosy jak profesjonalni fryzjerzy? Model SalonPro o wyjątkowej mocy suszenia 2100 W to suszarka do włosów, której potrzebujesz, jeśli chcesz wyglądać jak po wyjściu z salonu.
2100 W
IonBoost
Ceramiczny dyfuzor
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Dziewięć różnych ustawień zapewnia maksymalną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2100 W powoduje powstanie silnego nadmuchu. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Dyfuzor suszy włosy szybko i równomiernie, ograniczając do minimum skręcanie się włosów i dodając im objętości. Dyfuzor jest pokryty wysokiej jakości materiałem ceramicznym. Pozwala to chronić włosy i dodaje im miękkości i blasku, sprawiając, że jest to idealne narzędzie do tworzenia sprężystych loków i fryzur.
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