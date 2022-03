Ceramiczny dyfuzor zapewnia dodatkową ochronę i zwiększa objętość włosów

Dyfuzor suszy włosy szybko i równomiernie, ograniczając do minimum skręcanie się włosów i dodając im objętości. Dyfuzor jest pokryty wysokiej jakości materiałem ceramicznym. Pozwala to chronić włosy i dodaje im miękkości i blasku, sprawiając, że jest to idealne narzędzie do tworzenia sprężystych loków i fryzur.