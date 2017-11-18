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Produkcja zakończona
Susz włosy ze szczególną dbałością
Pielęgnuj swoje włosy za pomocą wygodnej w użyciu suszarki. Składana suszarka Salon Essential posiada moc suszenia 1100 W, która zapewnia suszenie włosów na optymalnym poziomie.
1100 W
Składany
Ta suszarka do włosów o mocy 1100 W generuje strumień powietrza o optymalnym nadmuchu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
z2k17
18/11/2017
Polska
Super
Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
zezon
27/12/2013
Polska
jest funkcjonalna
Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4930 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Salon Essential HP4930 Hairdryer