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  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
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  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży
  • Gładka skóra w podróży

Produkcja zakończona

Trymer do szybkiego wyrównywania

HP6392/00

4.9
| (25) Opinie | 100% poleca ten produkt
Gładka skóra w podróży
Gładka skóra — zawsze i wszędzie. Nowy trymer podróżny firmy Philips to dyskretne narzędzie do pielęgnacji pozwalające szybko i łatwo usunąć nawet najkrótsze włosy z ciała podczas podróży. Do zestawu dołączono szczoteczkę do czyszczenia, która pomaga zachować higienę.
Poznaj wszystkie korzyści

Trymer do ciała umożliwiający szybkie wyrównywanie

Gładka skóra w podróży

  • Ciało

Głowica przycinająca 26 mm ułatwiająca usuwanie włosów z ciała

Głowica przycinająca 26 mm ułatwiająca usuwanie włosów z ciała

Głowica przycinająca do ciała idealnie nadaje się do usuwania włosów na szybko w dowolnym miejscu. Głowica o szerokości 26 mm zapewnia szybkie i łatwe przycinanie w miejscach wymagających precyzji (np. palce u nóg, kolana).

Małe wymiary umożliwiające zabranie produktu w dowolne miejsce

Małe wymiary umożliwiające zabranie produktu w dowolne miejsce

Produkt jest tak mały, że zmieści się do każdej torebki lub kopertówki, a dzięki zasilaniu bateryjnemu można go zabrać wszędzie. W zestawie bateria AAA.

W zestawie szczoteczka do czyszczenia pozwalająca zachować trymer w czystości

W zestawie szczoteczka do czyszczenia pozwalająca zachować trymer w czystości

Szczoteczka do czyszczenia pozwala szybko wyczyścić trymer i zachować higienę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

25

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

18/02/2015

Polska

Polska

świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie