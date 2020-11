Gładka skóra na całym ciele przez długi czas

Depilator Satinelle umożliwia szybkie usuwanie włosów z nóg i ramion, a minidepilator pozwala na delikatne i precyzyjne usuwanie włosów pod pachami i z okolic bikini. Do urządzenia dołączono pęsetę do usuwania włosów z twarzy i regulowania brwi. W zestawie znajduje się też upominkowy worek do przechowywania. Zobacz wszystkie korzyści