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Produkcja zakończona
Lepsza pielęgnacja włosów
Doskonałe suszenie włosów dzięki nowej suszarce Care&Control o mocy 1200 W.
1200 W
Salon Essential
Składana
Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8115/00 Uscător de păr
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8115/00 Uscător de păr