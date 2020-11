Wprost do miski, garnka lub woka

Funkcja przetwarzania składników do postaci gotowej do podania, w jaką wyposażone jest urządzenie do przygotowywania sałatek firmy Philips, pozwala kroić składniki bezpośrednio do miski, garnka lub woka. Wysoko umieszczony dziobek umożliwia korzystanie z wysokich pojemników o dużej pojemności, co oznacza mniej naczyń do mycia po zakończeniu przygotowywania jedzenia.