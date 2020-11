Technologia ChopDrop

Wiedząc jak nieprzyjemną i trudną czynnością jest siekanie cebuli, firma Philips opracowała technologię ChopDrop, która pozwala w prosty sposób siekać cebulę niczym szef kuchni. Komora o wyjątkowej konstrukcji utrzymuje cebulę w środku, podczas gdy trzy ostrza ją siekają. Kiedy kawałki osiągają odpowiedni poziom rozdrobnienia, trafiają do pojemnika — za każdym razem sypkie i foremne. To idealne urządzenie do siekania cebuli i innych warzyw, owoców, sera, orzechów oraz innych produktów.