Dodatkowy podajnik z 3 bębnami do krojenia warzyw

3 dołączone bębny do warzyw ułatwiają ich krojenie jak nigdy dotąd. 2 bębny do szatkowania umożliwiają rozdrabnianie na drobne lub grube kawałki. Bęben do krojenia tnie warzywa w mgnieniu oka.