Pojemnik o pojemności 700 ml z pokrywką do przechowywania lub podróży

Blenduj w podróży dzięki poręcznemu pojemnikowi o pojemności 700 ml. Przygotuj swój codzienny koktajl, a następnie załóż szczelną pokrywkę i zabierz go ze sobą. Możesz też przechować go w lodówce na później. Pojemnik jest wykonany z tworzywa Tritan firmy Eastman, w 100% wolny od BPA, odporny na stłuczenia i nadaje się do mycia w zmywarce.