Dzbanek do blendera

Ten nadający się do mycia w zmywarce dzbanek służy do mieszania płynów i miękkich składników — na przykład ciasta naleśnikowego — oraz do ucierania gotowanych składników przy użyciu blendera. Posiadanie dodatkowego egzemplarza może być przydatne: gdy jeden znajduje się w zmywarce, można korzystać z drugiego. Zobacz wszystkie korzyści