Duża pojemność dzbanka zaspokoi potrzeby rodziny

Dwulitrowy dzbanek Tritan™ o efektywnej pojemności wynoszącej 1,8 l zapewnia, że porcji starczy dla całej rodziny. Ten wysokiej jakości dzbanek jest wytrzymały, nie chłonie zapachów i można go myć w zmywarce. Co więcej, wyprodukowano go bez BPA, a jego okrągłe uchwyty ułatwiają chwytanie.