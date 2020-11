Ponad 15 użytecznych funkcji

Robot kuchenny jest wyposażony w 5 różnych akcesoriów, które zapewniają działanie ponad 15 funkcji. Wszystkie akcesoria można myć w zmywarce. Są to: końcówka do wyrabiania płynnego i gęstego ciasta, nóż ze stali szlachetnej do siekania mięsa i warzyw, metalowe wkładki tarczowe do szatkowania, krojenia na średnią grubość i rozdrabniania oraz tarcza emulgacyjna do przygotowywania m.in. bitej śmietany i majonezu.