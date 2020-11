Blender w zestawie

Robot kuchenny może wykonać 28 różnych zadań dzięki dołączonym do zestawu 7 akcesoriom: nóż ze stali nierdzewnej do siekania, ubijania, ucierania na jednolitą masę, kruszenia, krojenia, dodawania składników, tłuczenia, mielenia mięsa, miksowania; końcówka do wyrabiania (gęstego) ciasta; wkładka do krojenia warzyw i owoców średniej grubości; wkładka do szatkowania warzyw, owoców i sera średniej grubości; tarcza emulgacyjna do ubijania i emulgacji; wkładka do rozdrabniania ziemniaków; oraz blender do miksowania, rozdrabniania, spieniania, ucierania, przygotowywania przecierów z twardych składników, homogenizowania, przecierania, mielenia, wstrząsania płynnych składników i mieszania.