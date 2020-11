Brak centralnego wałka powoduje, że nic nie chlapie z pojemnika

W przeciwieństwie do innych tańszych robotów kuchennych, ten model firmy Philips nie ma wewnętrznego wałka w środku pojemnika. Oznacza to, że zupy i inne płyny nie wyciekają ze środka pojemnika, dzięki czemu robot kuchenny i blat pozostają czyste! Poza tym taka budowa robota znacznie ułatwia jego montaż — wystarczy w prosty sposób zamontować uchwyt na akcesoria wewnątrz pojemnika, korzystając z elementów łączących do montażu.