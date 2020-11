Akcesoria zapewniają łatwe korzystanie z ponad 28 funkcji

Bogaty zestaw akcesoriów, które można myć w zmywarce: końcówka do wyrabiania ciasta, nóż ze stali szlachetnej do krojenia mięsa i siekania warzyw, zestaw kilku tarcz do szatkowania i tarcia produktów, nietłukący się blender o pojemności 1 l umożliwiający miksowanie, kruszenie i mieszanie składników, tarcza emulgacyjna do przygotowywania m.in. bitej śmietany i majonezu, młynek do mielenia np. ziaren kawy.