Tarcze ze stali szlachetnej do siekania, szatkowania, rozdrabniania i frytek

Ten robot kuchenny jest wyposażony w 4 dodatkowe tarcze ze stali szlachetnej: 1 dwustronną tarczę do rozdrabniania (na drobno i na grubo) do wszelkich rodzajów warzyw, 1 tarczę rozdrabniającą do sera i ziemniaków, 1 tarczę do krojenia warzyw w cienkie słupki i 1 tarczę do krojenia ziemniaków na frytki.