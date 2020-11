Planetarne mieszanie, ubijanie i ugniatanie umożliwia dokładne wymieszanie składników

Planetarne mieszanie polega na tym, że akcesoria do wyrabiania, mieszania i ubijania poruszają się wyjątkowym ruchem do przodu i do tyłu, a nie tylko po okręgu. Pozwala to na dotarcie do wszystkich zakamarków misy, co skutkuje gładko i dokładnie wymieszanymi składnikami.