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Produkcja zakończona

Soundbar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Opinie

Niezrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanałowemu

Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości i płynnym odtwarzaniem, korzystając z ulubionych aplikacji muzycznych dzięki zestawowi głośnikowemu Soundbar z usługą Google Cast.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki obsłudze Google Cast i Spotify Connect

Niezrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanałowemu

  • 3.1, subwoofer bezprzewodowy

  • Google Cast i Spotify Connect

  • Bluetooth i NFC

  • Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC

Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą czystość i zakres dynamiczny dźwięku

Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą czystość i zakres dynamiczny dźwięku

Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą czystość i potężny zakres dynamiczny dźwięku

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej

Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej

Za pomocą funkcji Spotify Connect można z łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, używając urządzenia przenośnego jako pilota. Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki czemu urządzenie przenośne może służyć do obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania muzyki. Zapewnia również większą oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list po wysokie częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i słuchać jej w najlepszej jakości.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.8

z 5

6

Opinie

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Soundbar

Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Soundbar

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Przypisy

  1. Dostępność muzyki zależy od kraju świadczenia usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę usługi.

  2. Dla tego głośnika wymagane jest konto premium w serwisie Spotify.