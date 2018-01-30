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Produkcja zakończona
HTL5160B/12
Niezrównana czystość głosu dzięki dźwiękowi 3.1-kanałowemu
Wzbogać swój telewizor o ulepszoną czystość głosu i wirtualny dźwięk przestrzenny, aby uzyskać wrażenia jak w prawdziwym kinie. Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości i płynnym odtwarzaniem, korzystając z ulubionych aplikacji muzycznych dzięki zestawowi głośnikowemu Soundbar z usługą Google Cast.
3.1, subwoofer bezprzewodowy
Google Cast i Spotify Connect
Bluetooth i NFC
Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC
Dwudrożny głośnik zapewniający najlepszą czystość i potężny zakres dynamiczny dźwięku
Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika SoundStage, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
Za pomocą funkcji Spotify Connect można z łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, używając urządzenia przenośnego jako pilota. Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki czemu urządzenie przenośne może służyć do obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania muzyki. Zapewnia również większą oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list po wysokie częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i słuchać jej w najlepszej jakości.
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2.8
z 5
6
Opinie
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Soundbar
Przegląd ten został wykonany dla HTL5160B Soundbar
Dostępność muzyki zależy od kraju świadczenia usługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę usługi.
Dla tego głośnika wymagane jest konto premium w serwisie Spotify.