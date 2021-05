Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej

Za pomocą funkcji Spotify Connect można z łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, używając urządzenia przenośnego jako pilota. Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki czemu urządzenie przenośne może służyć do obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania muzyki. Zapewnia również większą oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list po wysokie częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i słuchać jej w najlepszej jakości.