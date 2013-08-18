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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Potęga kina w Twoim domu! Ten zestaw kina domowego firmy Philips jest wyposażony w mocne głośniki z tubami basowymi i funkcję zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p. To zapewnia jeszcze bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego.
HDMI 1080p
Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.
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4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Domácí kino 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1