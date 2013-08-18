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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3510/12

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Fascynacja Dźwiękiem

Potęga kina w Twoim domu! Ten zestaw kina domowego firmy Philips jest wyposażony w mocne głośniki z tubami basowymi i funkcję zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p. To zapewnia jeszcze bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego.

Poznaj wszystkie korzyści

Potężny dźwięk kina domowego z głębokim brzmieniem basów

Fascynacja Dźwiękiem

  • HDMI 1080p

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

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Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Domácí kino 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie