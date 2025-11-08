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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS3538/12

3

| (2) Opinie

Potężny dźwięk przestrzenny

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS3538 firmy Philips. Głośniki z odsłoniętymi przetwornikami zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 600 W, a funkcja zwiększania rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk kina domowego

Potężny dźwięk przestrzenny

  • DVD

Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Odkryte przetworniki głośnikowe zapewniające potężny dźwięk przestrzenny

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

2

Opinie

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Domácí kino 5.1

Data użycia 2023-11-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Domácí kino 5.1

Data użycia 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie