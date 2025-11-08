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Produkcja zakończona
HTS3538/12
Potężny dźwięk przestrzenny
Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS3538 firmy Philips. Głośniki z odsłoniętymi przetwornikami zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 600 W, a funkcja zwiększania rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez złącze HDMI gwarantuje jakość obrazu bliską HD.
DVD
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.
3.0
z 5
2
Opinie
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Domácí kino 5.1
Data użycia 2023-11-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Domácí kino 5.1
Data użycia 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Przegląd ten został wykonany dla HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1