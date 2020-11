Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że szczoteczki Premium Plaque Control, Premium Gum Care i Premium White dopasowują się do kształtu jamy ustnej. Nasze włosie dopasowuje się do dziąseł i zębów, dzięki czemu powierzchnia kontaktu z nimi może być nawet 4 razy większa** niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dopasowująca się technologia czyszczenia pomaga w delikatnym przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a ulepszony ruch szczoteczki zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w ustach i doskonałe czyszczenie.