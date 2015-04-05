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Produkcja zakończona
Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się poduszki
Składane
Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. Słuchawki Fidelio spełniają najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej przyjemne.
Przetworniki neodymowe oddają całą dynamikę muzyki. W środku znajduje się otwór, który podkreśla średnie i niskie częstotliwości oraz tworzy energię akustyczną zapewniającą bogate, a przy tym stonowane, brzmienie basów i przejrzystość pasm średnich. Przetworniki są również wyposażone w lekką cewkę, która w sprytny sposób sprawia, że zestaw dostosowuje się do tempa muzyki i zapewnia wysokiej jakości dźwięk.
Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Majkl10
05/04/2015
Česká republika
Kvalitní sluchátka
V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L2BO Headphones with mic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L2BO Headphones with mic