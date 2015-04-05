ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
  • Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

Produkcja zakończona

Philips Fidelio FidelioSłuchawki z mikrofonem

L2BO/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

2 Nagrody

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.
Słuchawki Fidelio L2 z mikrofonem łączą najwyższe standardy dźwięku i wygodę, zapewniając pełną przyjemność płynącą ze słuchania muzyki. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskiwany dźwięk brzmiał naturalnie i był tak wierny oryginałowi, jak to tylko możliwe. Wyjątkowe wykonanie zapewnia trwałość i wygodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

  • Luksusowe, dopasowujące się poduszki

  • Składane

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. Słuchawki Fidelio spełniają najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej przyjemne.

Wysokiej jakości przetworniki neodymowe o optymalnej wentylacji

Wysokiej jakości przetworniki neodymowe o optymalnej wentylacji

Przetworniki neodymowe oddają całą dynamikę muzyki. W środku znajduje się otwór, który podkreśla średnie i niskie częstotliwości oraz tworzy energię akustyczną zapewniającą bogate, a przy tym stonowane, brzmienie basów i przejrzystość pasm średnich. Przetworniki są również wyposażone w lekką cewkę, która w sprytny sposób sprawia, że zestaw dostosowuje się do tempa muzyki i zapewnia wysokiej jakości dźwięk.

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Award image AWARD-961264
  • Award image AWARD-612379

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L2BO Headphones with mic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L2BO Headphones with mic

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie