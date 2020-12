Kąt nachylenia głośników odpowiada naturalnemu ułożeniu ucha, co zapewnia przejrzystość dźwięku

Nachylony przetwornik dopasowuje się do naturalnego ułożenia ucha i przekazuje dźwięk wprost do kanału słuchowego. To pozwala znacznie ograniczyć liczbę zniekształceń, jakie powstają, gdy dźwięk odbija się od zewnętrznej części ucha. Poza tym zapewnia bardziej realistyczną scenę dźwiękową i większy komfort podczas słuchania.