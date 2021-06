Aplikacja dla systemu Android umożliwia prostą obsługę

Bezprzewodowy monitor domu In.Sight firmy Philips to najnowocześniejsze, oparte na aplikacjach, bezprzewodowe urządzenie, dzięki któremu — będąc w dowolnym miejscu na świecie — można zobaczyć i usłyszeć to, co dzieje się w domu. Całkowicie bezpłatną aplikację można pobrać ze sklepu App Store bezpośrednio ze smartfona lub tabletu.