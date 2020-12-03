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  • Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem
  • Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem
  • Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem
  • Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem

Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD170/12

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem
Teraz możesz w pełni cieszyć się kinem w swoim salonie! Stylowa mikrowieża Philips MCD119 z odtwarzaniem DVD z funkcją dynamicznego wzmocnienia basów zapewnia głęboki i bogaty dźwięk.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem

  • Odtwarzanie płyt DVD

  • Bezpośrednie połączenie USB

  • Kompaktowa konstrukcja

Odtwarzanie płyt DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza. DivX® Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX® ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i menu. Natomiast CD-RW stanowi skrótowe określenie napędu CD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt CD.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w mikrowieży Hi-Fi Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi utworami z rodziną i przyjaciółmi.

Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji

Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji

Cyfrowe radio FM zapewnia dodatkowe opcje dostępu do kolekcji muzycznej przy użyciu systemu audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Zalety

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Wady

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD170 Miniaturní DVD kino

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD170 Miniaturní DVD kino

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie