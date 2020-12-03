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Produkcja zakończona
Odtwarzanie płyt DVD
Bezpośrednie połączenie USB
Kompaktowa konstrukcja
Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza. DivX® Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX® ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i menu. Natomiast CD-RW stanowi skrótowe określenie napędu CD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt CD.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w mikrowieży Hi-Fi Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi utworami z rodziną i przyjaciółmi.
Cyfrowe radio FM zapewnia dodatkowe opcje dostępu do kolekcji muzycznej przy użyciu systemu audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Zalety
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Wady
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD170 Miniaturní DVD kino
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD170 Miniaturní DVD kino