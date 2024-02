Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.