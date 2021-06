Odtwarzanie muzyki w iTunes

Teraz możesz odtwarzać pliki muzyczne z biblioteki iTunes – bez konieczności jakiejkolwiek konwersji – za pośrednictwem wieży hi-fi firmy Philips! Obsługa kodeka AAC używanego przez bibliotekę iTunes do zgrywania i przechowywania muzyki sprawia, że wystarczy zainstalować oprogramowanie TwonkyMedia dołączone do wieży, aby móc uzyskać dostęp do plików muzycznych oraz wybierać i odtwarzać pliki z biblioteki i list odtwarzania iTunes – bezprzewodowo. Należy pamiętać, że zestaw nie obsługuje plików muzycznych zakupionych w sklepie iTunes, które są chronione blokadą DRM.