ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM3050/12

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Delektuj się muzyką z różnych źródeł – od płyt MP3 i radia po bezprzewodowe urządzenia ze złączem USB i MP3 Link. Ta mikrowieża Philips jest również wyposażona w technologię wOOx dającą głębsze basy. Dostępne są eleganckie uchwyty do montażu na ścianie.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • 40 W

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie