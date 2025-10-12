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Produkcja zakończona
MCM3050/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Delektuj się muzyką z różnych źródeł – od płyt MP3 i radia po bezprzewodowe urządzenia ze złączem USB i MP3 Link. Ta mikrowieża Philips jest również wyposażona w technologię wOOx dającą głębsze basy. Dostępne są eleganckie uchwyty do montażu na ścianie.
40 W
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
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