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  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
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  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania
  • Najwyższy komfort bez wyrywania

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Nose trimmer series 1000Trymer do włosów w nosie i uszach

NT1650/16

4.5
| (62) Opinie | 84% poleca ten produkt
Najwyższy komfort bez wyrywania
Trymer do nosa Philips z serii 1000 delikatnie usuwa niechciane włoski w nosie i uszach. Nowa technologia PrecisionTrim i system Protective Guard zapewniają wygodne i skuteczne przycinanie bez ciągnięcia i wyrywania.
Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalnie wygodne przycinanie włosków w nosie i uszach

Najwyższy komfort bez wyrywania

  • Pełny komfort bez wyrywania

  • System Protective Guard

  • Możliwość mycia w wodzie, bateria AA

Przycinanie włosków w nosie i uszach

Przycinanie włosków w nosie i uszach

Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z nosa i uszu. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku.

Łatwe, efektywne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń

Łatwe, efektywne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń

Trymer do nosa, uszu i brwi zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. System Protective Guard osłania ostrza, uniemożliwiając ich bezpośredni kontakt ze skórą. System został również zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko pomijania, ciągnięcia lub szarpania włosów.

Przycinanie bez wysiłku pod każdym kątem

Przycinanie bez wysiłku pod każdym kątem

Nasz innowacyjny, dwustronny precyzyjny trymer przycina szybko i bez wysiłku pod każdym kątem i w każdym kierunku.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

62

Opinie

84%

poleca ten produkt

2

17/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Dostałem od wnuczki na święta i bardzo mi się podoba. Nie wyrywa włosów tylko je tnie, więc nie boli. Porządnie wykonane urządzenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

16/01/2023

Polska

Polska

Nie wyrywa włosków

Trymer nie wyrywa włosków tylko je przycina, więc takie wrażliwe miejsca jak nos czy uszy nadają się, żeby go stosować bez dyskomfortu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trymer do włosów w nosie i uszach

09/01/2023

Polska

Polska

jest ok

Przy pomocy tego urządzenia bardzo szybko można pozbyć się włosów z nosa, w uszach na szczęsćie ich nie mam. Trymer jest łatwy w użytku i pozwala na dokładne pozbycie się włosów

Zalety

cena, dokładność

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Trymer do włosów w nosie i uszach

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie