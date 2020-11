Bateria AA w zestawie

Trymer działa na jednej baterii AA dołączonej do zestawu, dzięki czemu jest gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu. Aby wymienić baterię, otwórz urządzenie, delikatnie przekręcając dolną część w lewo. Pociągnij ją do siebie, aby uzyskać dostęp do komory baterii.